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Россыпнов проверил ситуацию в домах Суоярви, где были жалобы на тепло и заморозку воды

Новости. Общество
18:05, 08 Января 2024
фото: Виктор Россыпнов / скриншот с видео

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Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии выехал в курируемый округ.

Как в личном профиле сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов, вчера с главой Суоярвского округа и директором управляющей компании он проверил ситуацию в домах округа, в которых были жалобы на параметры теплоснабжения и на заморозки воды и канализации.

«В ряде случаев приняли конкретные решения: ставить дополнительный насос в 3й секции дома 17 по ул. Кайманова для улучшения циркуляции теплоносителя в доме (это самая высокая точка города) и выполнить наладку тепловых сетей от котельной РУС в части подачи теплоносителя по улицам Октябрьская и Первомайская. Напомню, что специально для реконструкции этой котельной мы привлекли федеральный кредит — более 170 млн. рублей, и работы начнем уже в текущем году», — написал Россыпнов.

По его словам, в других случаях есть системные проблемы в содержании домов, что приводит к проморозке стояков. Так, на Кайманова 9 в двух секциях подвал проморожен. Собственникам жилых помещений, чтобы проблемы с замерзанием внутридомовых систем не повторялись, нужно принять решение об утеплении подвала либо, по крайней мере, об утеплении труб водоснабжения. В той же 3 секции Кайманова 17 — срезаны батареи в подъезде — по информации управляющей компании — для экономии на отоплении на общедомовые нужды. Результат — стояки промерзают. В этих и других случаях, именно собственники жилых помещений совместно с управляющей компанией должны принять ответственное решение — как дальше содержать свое общедомовое имущество.

Министр также отметил, что есть и комичные случаи, когда сердобольными гражданами снимается утеплитель с тепловой камеры, чтобы «грелись собачки и кошечки», но для здесь же проходящих труб холодного водоснабжения это становится критично.

По ситуации на 8 января во многих домах произошли прорывы на общедомовых сетях, это приводило к большей потери теплоносителя — до 5 кубов за 15 минут. Котельные и сети КарелКоммунЭнерго исправны. В настоящее время подавляющее число домов подключены, продолжается работа по адресам: Кайманова 1а, 1б, 17, 3,школа, Ленина 32, гостиница на Шельшакова.

«На видео — состояние вгутридомовых систем на Кайманова, 3. Несмотря на то, что задвижки закрыты, теплоноситель сливается в подвал»,  написал Виктор Россыпнов.

 

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