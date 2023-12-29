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Эксперты рассказали о главных проблемах китайских авто в аномальные холода

Новости. Общество
00:10, 09 Января 2024
фото: © djedzura / Istockphoto

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Сотрудники автосервисов пролили свет на основные поломки «китайцев».

Автосервисы рассказали о главных проблемах китайских машин в морозы. РБК опросил представителей автосервисов, которые рассказали, как повели себя китайские автомобили, доля которых в России растет, при аномальном похолодании.

Из-за сильных морозов в московском регионе многие автовладельцы столкнулись с отказами техники и вынуждены были обратиться за помощью к специалистам. В связи с санкциями и уходом западных производителей в России возросла доля китайский машин. Опрошенные РБК представители автосервисов рассказали, с какими проблемами в непогоду столкнулись владельцы как китайских машин, так и автомобилей других марок.

«Действительно, в холода выросло количество обращений с китайскими брендами машин JAC и Haval. Основные поломки: приборные панели плохо реагируют на сенсор, начинают глючить в холода многофункциональные мультимедийные устройства, и топливные насосы сильно жужжат, плохо качают давление, большинство из них выходят из строя. На Haval плохо работает печка. В прошлом месяце в автосервис обратились 64 владельцев китайских машины», — рассказали РБК в автосервисе REMTECH.

«Китайских автомобилей мало в ремонте. В морозы в основном обращаются с разрядкой аккумулятора и невозможностью запуска двигателя. У брендов EXEED в мороз возникали проблемы, связанные с климат-контролем. Система замерзала, но после того, как машину банально отогревали за 2-3 часа, все начинало работать», — рассказали РБК в автосервисе «Автолегенд».

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