53-летняя Рената Литвинова произвела фурор фигурой в бикини (ФОТО)

Рената Литвинова cовсем недавно отметила 53-летие, но, глядя на неё, в это трудно поверить.

Рената Литвинова прекрасно выглядит, а её изящная фигура является предметом зависти сотен тысяч женщин, сообщает сайт "7days.ru".

А теперь актриса и режиссёр сразила своих поклонников наповал. Вот уже неделю Литвинова находится в Париже. В столице Франции у неё роскошная квартира, где живёт единственная дочь звезды Ульяна Добровская.

Рената разместила в блоге снимок, на котором позирует на балконе в чёрном бикини. Довершают дерзкий образ красные туфли, тёмные очки, берет и массивное жемчужное колье.

"Я, например, люблю предельно закрытые купальники и загораю исключительно в тени — в моем возрасте", — подписала кадр звезда.

Поклонники тут же засыпали её комплиментами. "Богиня!", "Эталон женской красоты", "Рената, вы бесподобны!", "Дамочка без возраста", "Вам любая девочка позавидует", "Вами можно любоваться бесконечно!" — прокомментировали подписчики.

Кстати, хотя в январе Литвинова в свой день рождения попала в аварию, никаких следов и ссадин уже не осталось.