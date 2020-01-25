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53-летняя Рената Литвинова произвела фурор фигурой в бикини (ФОТО)

Новости. Общество
21:20, 25 Января 2020
фото: ТАСС / Артем Коротаев
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Рената Литвинова cовсем недавно отметила 53-летие, но, глядя на неё, в это трудно поверить.

Рената Литвинова прекрасно выглядит, а её изящная фигура является предметом зависти сотен тысяч женщин, сообщает сайт "7days.ru".

А теперь актриса и режиссёр сразила своих поклонников наповал. Вот уже неделю Литвинова находится в Париже. В столице Франции у неё роскошная квартира, где живёт единственная дочь звезды Ульяна Добровская.

Рената разместила в блоге снимок, на котором позирует на балконе в чёрном бикини. Довершают дерзкий образ красные туфли, тёмные очки, берет и массивное жемчужное колье.

"Я, например, люблю предельно закрытые купальники и загораю исключительно в тени — в моем возрасте", — подписала кадр звезда.

Поклонники тут же засыпали её комплиментами. "Богиня!", "Эталон женской красоты", "Рената, вы бесподобны!", "Дамочка без возраста", "Вам любая девочка позавидует", "Вами можно любоваться бесконечно!" — прокомментировали подписчики.

Кстати, хотя в январе Литвинова в свой день рождения попала в аварию, никаких следов и ссадин уже не осталось.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Дятел
2020-01-25 21:38:23
Хирург смотрит снимок больного: Так, ребра сломаны, трещины, переломы, ну ничего, ничего, отфотошопим и всё будет нормально!
Гость
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