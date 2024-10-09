Более 40 детей осмотрели врачи Межрайонной больницы в Костомукше

Бригада медиков провела диспансеризацию детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Бригада врачей-специалистов Межрайонной больницы №1 в Костомукше провела диспансеризацию детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей, оставшихся без попечения родителей, сообщил в личном профиле глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.



По его словам, более сорока детей осмотрели педиатр, эндокринолог, офтальмолог, отоларинголог, хирург, невролог, уролог, ортопед, стоматолог и психиатр.



Во время медицинского осмотра проведено 20 санаций полости рта врачом-стоматологом. Трое детей с нарушением сердечного ритма. Они взяты под наблюдение для дальнейшего дообследования и направления, при необходимости, к врачу-кардиологу. Также во время диспансеризации у одного ребенка выявлена анемия, у одного — зоб щитовидной железы 1 степени. Дети взяты под наблюдение врачом-педиатром и врачом-эндокринологом

— рассказал министр здравоохранения республики.