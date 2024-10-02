С начала года в Петрозаводске привлекли к ответственности около 1 500 пешеходов

За этот период в карельской столице зарегистрировали 46 ДТП.

За 9 месяцев текущего года в Петрозаводске порядка 1 500 пешеходов привлекли к административной ответственности, сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы.

Как рассказали в источнике, за этот период зарегистрировали 46 ДТП, в которых 4 человека погибли и 46 пешеходов получили травмы. В сравнении с прошлым годом наблюдается рост количества ДТП с пешими участниками дорожного движения.

По причине нарушения ПДД пешеходами произошло 20 происшествий, в которых 17 пешеходов были травмированы и трое погибли.



Госавтоинспекция призывает пешеходов быть внимательными при переходе дороги, выбирать для этого места, установленные ПДД, всегда убеждаться в безопасности!

Водителям следует заблаговременно снижать скорость перед пешеходным переходом, быть готовым пропустить пешехода!

Помните, что безопасность на дороге напрямую зависит от взаимоуважения водителей и пешеходов!

— написали в сообществе.