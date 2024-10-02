В Питкярантском округе отменят движение автобусов по двум маршрутам

Временные неудобства будут связаны с техническим причинами.

Как сообщили в паблике Питкярантского округа, 14, 15 и 16 октября отменяется движение автобусов по маршрутам № 4 (Питкяранта — п. Харлу — Питкяранта) и № 5 (Питкяранта — д. Ряймяля, д. Ряймяля —Питкяранта).

В источнике пояснили, что временные неудобства связаны с техническим причинами.