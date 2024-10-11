Неизвестных в Лахденпохье призвали убрать за собой

После копательных работ городской тротуар остался в неприглядном виде.
У дома № 1 по улице Заходского в Лахденпохье оставили тротуар в неприглядном виде, сообщили в паблике
Это единственный тротуар в этой части улицы. По нему дети младших классов идут в школу. Как видно на фото, идти по нему невозможно. Дети выбегают на проезжую часть под колеса едущим машинам
— говорится в сообщении.
Прошу ответственных за произведенные работы убрать за собой, не дожидаясь морозов и не надеясь, что выпавший снег все скроет
— призвал автор публикации.
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