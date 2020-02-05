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Восемь фактов о строящейся школе в Петрозаводске

Новости. Экономика
11:30, 06 Февраля 2020
фото: © "КСМ"
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В 2021 году в Петрозаводске появится новая школа. Первая за почти 30 лет. Её строительство ведёт компания "КСМ".

Кто из нас не знает, что такое школа? Много учебных классов, актовый и спортивный залы, столовая, более или менее обустроенная уличная территория. Вот, пожалуй, и всё. Будет ли новая школа на Древлянке отличаться от других? Давайте разбираться.

Первое и весьма существенное отличие – новая школа станет самым большим общеобразовательным учебным заведением в Карелии. Самым большим и по площади – почти 30 тысяч кв м (для сравнения, площадь 100-квартирного дома составляет в среднем 6 тысяч кв м), и по количеству учащихся – их будет 1350.

Второе отличие – оригинальный, необычный, нетиповой проект. Он выполнен командой проектировщиков "Карельского Центра инновационного проектирования "Алгоритм" (предприятие группы "КСМ"). Здание имеет сложную конфигурацию, что связано с существующей геометрией земельного участка, соблюдением требований инсоляции школьных помещений и необходимостью разделить начальную школу и среднюю / старшую школу.

Третье отличие – начальная школа будет располагаться в отдельном "крыле" со своими спортивными залами и универсальными помещениями для групп продлённого дня. В последних предусмотрена возможность для дневного сна.

Все помещения новой школы будут светлыми и очень просторными. В качестве четвёртого отличия выделим актовый зал на 870 мест (для сравнения, зал Музыкального театра Карелии способен вместить лишь 600 человек). Отметим также столовую на 480 посадочных мест и вместительный конференц-зал на 150 мест.

Четыре спортивных зала, тренажёрный зал и тир – это пятое отличие. Два зала будут располагаться в "крыле" для начальной школы, остальные – для среднего и старшего звена. Большой спортивный зал, укомплектованный зрительскими трибунами, позволит не только проводить в нём занятия, но и соревнования республиканского уровня.

Ещё одно, в нашем списке шестое отличие новой школы –наличие в ней специальной школьной лаборатории РОСНАНО. Такие лаборатории, направленные на развитие образования, в первую очередь естественнонаучного, всё чаще появляются в новых российских школах. Для Карелии – это первый опыт.

Предмет гордости нового образовательного учреждения и седьмое отличие – большая благоустроенная территория вокруг школы. Школьному стадиону с беговой дорожкой по периметру могут позавидовать даже специализированные спортивные школы. А кроме того, будут оборудованы площадки для лёгкой атлетики, игры в волейбол и баскетбол, теннисный корт, а также детская игровая площадка для учеников младших классов. 

Новая школа будет построена в рекордно короткие сроки. Отличие это или нет – сказать сложно. Последняя школа в Петрозаводске была построена почти 30 лет назад. В течение всего периода строительства работы будут вестись в круглосуточном режиме.

"Новая школа – это заказ правительства республики, мы строим её по госконтракту", – отметил исполнительный директор "КСМ" Борис Жадановский. – Несмотря на сложности, связанные со сжатыми сроками, мы свои обязательства выполним. Работы ведутся полным ходом".

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