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В 2021 году 80% ипотечных сделок Сбера в Карелии прошли с электронной регистрацией

Новости. Общество
09:28, 17 Марта 2022

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По итогам 2021 года 80% ипотечных заёмщиков Сбера в Карелии зарегистрировали свои сделки с помощью банка через сервис электронной регистрации, при этом доля использования сервиса выросла в республике за год на 13%.

Кроме того, свыше 87% ипотечных сделок в республике проходят через сервис безопасных расчётов. С помощью этого сервиса безналичные расчёты за объект недвижимости между продавцом и покупателем осуществляются без дополнительных посещений офиса банка.

«Клиенты доверяют банку регистрацию имущества, потому что это удобно и выгодно.  Не нужно посещать МФЦ и Росреестр, сотрудник банка сам направляет все необходимые документы на регистрацию, кроме этого, Сбер даёт таким клиентам дисконт на ставку по ипотеке 0,3 п.п.», — отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Домклик от Сбера продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3% при использовании сервиса «Электронная регистрация», до 1 февраля 2023 года.

Скидкой 0,3% при электронной регистрации можно воспользоваться при покупке квартиры в новостройке и на вторичном рынке. Чтобы воспользоваться скидкой 0,3%, попросите сотрудника банка добавить в вашу сделку сервис электронной регистрации или выберите соответствующий пункт при оформлении заявки на ипотеку онлайн.  

Электронная регистрация позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности в электронном виде без посещения МФЦ и Росреестра. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете Домклик и на электронную почту. 

Выбрать подходящую квартиру, оформить ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на Domсlick.ru

Электронная регистрация сделки:
Что входит в сервис?
*  Выпуск усиленной квалифицированной подписи для всех участников сделки
*  Отправка документов в электронном виде в Росреестр
*  Взаимодействие с Росреестром и контроль регистрации
*  Сопровождение сделки персональным менеджером

Как проходит электронная регистрация через Сбербанк?
*  Менеджер Банка подготовит и отправит документы в Росреестр в электронном виде
*  Росреестр получает документы в режиме онлайн и приступает к регистрации3
*  В результате Вы получите документы с электронной отметкой о государственной регистрации на электронную почту:
1. Выписку из единого государственного реестра недвижимости
(с 15.07.2016 проведенная государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется выпиской из ЕГРН4)
2. Договор купли-продажи 

Сервис безопасных расчетов: как работает сервис?
*  Покупатель переводит средства на специальный счет Центра недвижимости от Сбербанка
*  Центр недвижимости от Сбербанка запрашивает информацию в Росреестре о регистрации сделки
*  После регистрации деньги зачисляются на счет продавца

Преимущества для покупателя
Оформление услуги занимает 15 минут. Не нужно снимать наличные в кассе, пересчитывать, вносить в банковскую ячейку или брать расписку. Деньги хранятся под надежной защитой до регистрации сделки в Росреестре, после чего покупатель получает уведомление о том, что сделка состоялась. Только после этого деньги переводятся на счет продавцу.

Преимущества для продавца
Продавцу не нужно приезжать за деньгами — достаточно на сделке сообщить
реквизиты счёта для перевода средств, куда и будут направлены деньги после регистрации сделки в Росреестре.

Подробнее об услуге на сайте domclick.ru

ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк

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