Карелия прощается с Вячеславом Тетиным

Известный бизнесмен и чемпион мира по баскетболу среди ветеранов скончался 24 января.

Вячеслав Тетин родился в 1950 году и всю жизнь прожил в Петрозаводске. Окончил 9-ю среднюю школу, лесоинженерный факультет Петрозаводского госуниверситета. Трудился в леспромхозе, затем долгое время на Тяжбуммаше, где стал заместителем генерального директора по экономике. Предприятие было одним из самых успешных в Карелии и в целом во всей отрасли тяжелого машиностроения России.

С детства Вячеслав Тетин активно занимался спортом, отдавая предпочтение баскетболу. С 2006 года участвовал во всех республиканских ветеранских турнирах, до 2017 года был главным судьей этих соревнований. Успешно руководил федерацией баскетбола Республики Карелия в качестве ее президента.

Активно участвовал в создании Школьной баскетбольной лиги Карелии, одной из первых в России, одновременно исполнял обязанности главного судьи.

В составе ветеранской сборной России стал чемпионом мира по баскетболу (2009 год, Прага), серебряным (2010 год, Загреб) и бронзовым (2005 год, Новая Зеландия) призером мировых первенств.

Похороны Вячеслава Николаевича Тетина состоятся в понедельник, 29 января. Прощание пройдет в траурном зале на улице Вольной с 12 до 13 часов.