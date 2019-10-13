12:08, 13 Октября 2019
"А что делать?" - пресс-секретарь рассказала, как Парфенчиков работает по ночам (ВИДЕО)
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Пресс-секретарь главы Карелии Артура Пафенчикова Марина Кабатюк сняла видео о том, как он работает по ночам.
"А что делать?" - задает риторический вопрос пресс-секретарь главы Карелии у себя на странице в соцсети.
Марина Кабатюк сняла короткое видео с описанием:
"Ночное" интервью журналистам даём в машине по пути в Лахденпохский район, где завтра Глава Карелии проведёт приём граждан".
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