"А что делать?" - пресс-секретарь рассказала, как Парфенчиков работает по ночам (ВИДЕО)

Пресс-секретарь главы Карелии Артура Пафенчикова Марина Кабатюк сняла видео о том, как он работает по ночам.

"А что делать?" - задает риторический вопрос пресс-секретарь главы Карелии у себя на странице в соцсети.

Марина Кабатюк сняла короткое видео с описанием:

"Ночное" интервью журналистам даём в машине по пути в Лахденпохский район, где завтра Глава Карелии проведёт приём граждан".