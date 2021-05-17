А вы помните, как носили красный пионерский галстук?

В канун Дня пионерии коммунисты Карелии предлагают вспомнить пионерское детство и прислать фотографии.

19 мая - День пионерии. В Карельском региональном отделении КПРФ в связи с 99-летием пионерской организации предложили всем желающим вспомнить пионерское детство и прислать фотографии.

«А вы помните, как носили пионерский галстук? Как помогали ветеранам, собирали макулатуру, металлолом, участвовали в смотрах строя и песни, шефствовали над октябрятами? Во время летних каникул ребята с удовольствием ездили в пионерские лагеря, а после школы ходили в бесплатные кружки и секции при Дворце пионеров. Сколько нас, пионеров советского времени? Давайте вспомним, как это было».

Делиться фотографиями можно тут.