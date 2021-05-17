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А вы помните, как носили красный пионерский галстук?

Новости. Общество
17:00, 18 Мая 2021
фото: Из фотоархива Бориса Семенова.
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В канун Дня пионерии коммунисты Карелии предлагают вспомнить пионерское детство и прислать фотографии.

19 мая - День пионерии. В Карельском региональном отделении КПРФ в связи с 99-летием пионерской организации предложили всем желающим вспомнить пионерское детство и прислать фотографии.

«А вы помните, как носили пионерский галстук? Как помогали ветеранам, собирали макулатуру, металлолом, участвовали в смотрах строя и песни, шефствовали над октябрятами? Во время летних каникул ребята с удовольствием ездили в пионерские лагеря, а после школы ходили в бесплатные кружки и секции при Дворце пионеров. Сколько нас, пионеров советского времени? Давайте вспомним, как это было».

Делиться фотографиями можно тут.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2021-05-18 17:33:48
Я даже помню как меня принимали в члены! Так и должно быть !
zanoza
2021-05-18 17:27:45
Как повяжешь галстук,
Береги его:
Он ведь с красным знаменем
Цвета одного.
Гость
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