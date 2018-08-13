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Новости. Происшествия
07:20, 13 Августа 2018

"А жена его плачет в надежде, что выплывет, никто не приходит ей на помощь"

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Туристы, оказавшиеся свидетелями трагических событий на водопаде Кивач, когда на глазах жены утонул житель Кировска, оставили надпись в памятной книге.

Как выяснил корреспондент "Столицы на Онего", туристы, ставшие свидетелями недавних трагических событий на водопаде Кивач, оставили сообщение об этом в памятной книге, которая лежит в заповеднике. Рассказ датирован 17 июня.

"Посетили Кивач - замечательное место. И нет равных ему по красоте. Но сегодня утонул один человек, мужчина на водопаде. А жена его плачет в надежде, что выплывет. К сожалению, никто не приходит на помощь ей. Богом забытое место. Царство ему небесное".

Напомним, 17 июня 31-летний житель города Кировск Ленинградской области приехал с женой в Карелию на водопад Кивач. Во время прогулки по заповеднику молодой человек поскользнулся на мокрых камнях, упал в воду и погиб на глазах у беременной жены. Следователи не нашли оснований для возбуждения уголовного дела по этому факту.

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