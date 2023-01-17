«А жить по-людски надо, раз мы не вечны» (ВИДЕО)

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков опубликовал замечательные стихи о круговороте жизни.
На своей странице в соцсети Михаил Охлопков опубликовал стихотворение Анны Опариной о жизни и ее быстротечности.
«Все важные вещи в этом мире сделаны из истины и радости, а не из ткани и стекла», — процитировал Михаил Охлопков слова из книги Ричарда Баха «Далёких мест не бывает».
На фото, по словам главы Минздрава, довольный муж, отец забирает в далёком 1950 году жену из роддома. Все счастливы.
На прикреплённом видео — замечательные стихи о круговороте жизни.
«Рождение, младенчество, детство, юность, зрелость, старость. Единая для всех история…» — прокомментировал министр видео, где стих Анны Опариной очень выразительно и трогательно прочитал Денис Витрук.
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