«А жить по-людски надо, раз мы не вечны» (ВИДЕО)

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков опубликовал замечательные стихи о круговороте жизни.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков опубликовал стихотворение Анны Опариной о жизни и ее быстротечности.

«Все важные вещи в этом мире сделаны из истины и радости, а не из ткани и стекла», — процитировал Михаил Охлопков слова из книги Ричарда Баха «Далёких мест не бывает».

На фото, по словам главы Минздрава, довольный муж, отец забирает в далёком 1950 году жену из роддома. Все счастливы.

На прикреплённом видео — замечательные стихи о круговороте жизни.

«Рождение, младенчество, детство, юность, зрелость, старость. Единая для всех история…» — прокомментировал министр видео, где стих Анны Опариной очень выразительно и трогательно прочитал Денис Витрук.