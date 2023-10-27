В мэрии Петрозаводска расскажут об изменении законов для владельцев гаражей

В городской администрации пройдет очередное планерное совещание.
Сегодня, в понедельник, 30 октября, в администрации Петрозаводска состоится еженедельное открытое планерное совещание, посвященное изменению законодательства для гаражно-строительных кооперативов.
С докладом перед горожанами выступит исполняющий обязанности заместителя главы города – председателя комитета градостроительства и землепользования Наталья Тенчурина. Она расскажет о гаражных объединениях и изменениях законодательства для гаражно-строительных кооперативов, сообщили в мэрии.
Совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке.
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