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Абитуриентам для поступления в вуз через Интернет понадобится электронная подпись

Новости. Общество
20:40, 27 Мая 2020
фото: © iStock
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Для получения сертификата такой подписи необходимы оригиналы паспорта, СНИЛС и ИНН.

При электронной подаче документов для поступления в вуз абитуриентам понадобится получить сертификат электронной подписи в одном из аккредитованных Минкомсвязью центров, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной кадастровой палаты России.

Ранее в Минобрнауки России сообщили, что документы на поступление в университет будут приниматься дистанционно.

"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица. Получить ее может любой гражданин старше 14 лет. Сделать это можно в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России. В перечень аккредитованных центров с гарантией государственного учреждения входит удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты", – говорится в сообщении палаты.

Отмечается, что применение электронной подписи особенно актуально в сложившейся эпидемиологической обстановке, а также существенно увеличивает возможности при выборе вуза у поступающих и упрощает их взаимодействие с приемными комиссиями. 

Как уточнили в пресс-службе, для получения сертификата электронной подписи абитуриенту понадобятся оригиналы паспорта, СНИЛС, ИНН.

"Чтобы получить сертификат электронной подписи в удостоверяющем центре Кадастровой палаты, нужно зарегистрироваться на сайте uc.kadastr.ru, подать запрос в личном кабинете и оплатить услугу. Далее необходимо пройти процедуру удостоверения личности в пункте оказания услуги. Кроме того, можно заказать выезд специалиста по удобному адресу. Процедура идентификации личности подтверждает получение сертификата электронной подписи его законным владельцем", – говорится в сообщении.

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