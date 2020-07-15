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Абонемент на киноновинки Wink продается по цене мороженого

Новости. Экономика
12:08, 16 Июля 2020
фото: © Ростелеком
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Абонемент "Киноман" – новое уникальное предложение видеосервиса Wink, которое позволяет смотреть фильмы и сериалы, в том числе премьеры, с фиксированной скидкой 25%.

Достаточно купить один абонемент, а пользоваться скидкой и смотреть контент на пяти экранах (телевизор, смартфон, планшет, ноутбук или компьютер) под одним аккаунтом могут все члены семьи.

"За время действия ограничений люди пользуются онлайн-видеосервисами чаще – покупают и смотрят фильмы и сериалы в разы больше, чем ранее. Мы зафиксировали также рост семейного просмотра с использованием пяти экранов, когда каждый член семьи выбирает контент на свой вкус. Абонемент “Киноман” от Wink распространяется на любые новинки и окупается буквально с первых просмотров, тем более когда им пользуется вся семья и на разных устройствах", – рассказала вице-президент по работе с массовым сегментом "Ростелекома" Диана Самошкина.

Только до 30 сентября 2020 года абонемент "Киноман" можно приобрести в рамках акции по специальной цене – 99 рублей в месяц. Цена останется неизменной и после завершения акции! С октября стоимость абонемента составит 249 рублей в месяц.

Wink – цифровой видеосервис "Ростелекома", который объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (30 000 позиций). Контент видеосервиса доступен на любых пяти устройствах – домашнем телевизоре, смартфоне, планшете, ноутбуке или компьютере на выбор клиента.

Полные условия абонемента "Киноман" доступны на сайте: wink.rt.ru.

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