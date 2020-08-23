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Абоненты Tele2 в Карелии стали больше и чаще слушать музыку

Новости. Экономика
14:56, 24 Августа 2020
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Tele2 проанализировала музыкальные предпочтения абонентов Северо-Запада в приложении "Звук".

В первом полугодии количество пользователей сервиса выросло на 21%, в среднем абоненты в Карелии используют приложение чуть больше часа в сутки, а любимым жанром пользователей стала поп-музыка.

Мобильное приложение "Звук" позволяет бесплатно слушать музыку из каталога, добавлять понравившиеся треки в личную коллекцию и формировать индивидуальные плейлисты. Кроме того, пользователи сервиса могут скачивать любые треки на смартфон и воспроизводить их офлайн.

Tele2 проанализировала результаты работы приложения на Северо-Западе. В первом полугодии 2020 года количество пользователей сервиса среди клиентов оператора выросло на 21% год к году. Максимальный прирост в 29% зафиксирован в Петрозаводске, на 27,5% – в Калининграде и на 25,6% – в Вологде.

В среднем по Северо-Западу абоненты Tele2 использовали приложение "Звук" более 69 минут в сутки. Дольше всего в первом полугодии 2020 года музыку с помощью сервиса слушали клиенты из Республики Карелии: в среднем абоненты тратили на это более 76 минут в день. Далее в списке – абоненты оператора из Вологодской области, которые посвящали музыке 75 минут. В лидерах по прослушиванию треков с помощью приложения также пользователи из Псковской области, где музыку слушали 72,5 минуты в день.

В основном клиенты Tele2 отдают предпочтение музыке в стиле поп. В Псковской области самым популярным стал стиль хип-хоп. При этом пользователи приложения на Северо-Западе также активно слушают музыку в жанрах R’n’B, рэп, рок и электронную музыку. В топ-5 треков вошли:

• "Луна не знает пути" – Тайпан, Agunda;

• "Девочка, танцуй" – Artik & Asti;

• "Любимка" – NILETTO;

• "Увезите меня на дип-хаус" – GAYAZOV$ BROTHER$;

• РАТАТАТАТА – MORGENSHTERN, Витя АК (18+).

Чтобы воспользоваться приложением "Звук", его необходимо скачать в GooglePlay или AppStore и установить на свой смартфон. При этом для абонентов тарифов линейки "Мой Tele2", архивной линейки "Черный" и премиум-подписчиков, интернет-трафик на прослушивание музыки тратиться не будет. Сервисом можно пользоваться бесплатно или приобрести премиум-подписку, которая позволяет слушать музыку в лучшем качестве и скачивать ее на смартфон, а также полностью отключает рекламу внутри приложения. Стоимость подключения для абонентов Tele2 составляет 9,5 рубля в сутки. Подробности на сайте оператора.

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