Абсолютно голая Шарлиз Терон снялась в рекламе (ВИДЕО)

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Актриса Шарлиз Терон снялась в рекламной компании Dior.
Шарлиз Терон сотрудничает с Dior c 2011 года. И вот вышло очередное видео в честь запуска банной коллекции J’adore (в ней появились парфюм, молочко для тела и масла). В рекламе снялась обнаженная Шарлиз Терон. Об этом сообщат сайт Peopletalk.
В 2018 году актриса уже оголялась для рекламной кампании Dior.
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