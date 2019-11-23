Абсолютно голая Шарлиз Терон снялась в рекламе (ВИДЕО)

Актриса Шарлиз Терон снялась в рекламной компании Dior.

Шарлиз Терон сотрудничает с Dior c 2011 года. И вот вышло очередное видео в честь запуска банной коллекции J’adore (в ней появились парфюм, молочко для тела и масла). В рекламе снялась обнаженная Шарлиз Терон. Об этом сообщат сайт Peopletalk.

В 2018 году актриса уже оголялась для рекламной кампании Dior.