Администратор кафе в Петрозаводске съела краденые 14 кг рыбы

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Владелец одного из городских кафе в результате ревизии не обнаружил 14 кг свежей рыбы, сообщили в МВД Карелии.
Ущерб составил 13,5 тысяч рублей.
К присвоению чужого имущества была причастна 26-летняя женщина. Она, будучи администратором заведения, знала о наличии рыбы на складе. После окончания рабочего дня погрузила рыбу в машину и уехала домой.
Полицейским женщина призналась, что съела похищенное самостоятельно. Нанесенный денежный ущерб обязалась возместить.
Возбуждено уголовное дело.
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