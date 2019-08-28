Администратор кафе в Петрозаводске съела краденые 14 кг рыбы

Владелец одного из городских кафе в результате ревизии не обнаружил 14 кг свежей рыбы, сообщили в МВД Карелии.

Ущерб составил 13,5 тысяч рублей.

К присвоению чужого имущества была причастна 26-летняя женщина. Она, будучи администратором заведения, знала о наличии рыбы на складе. После окончания рабочего дня погрузила рыбу в машину и уехала домой.



Полицейским женщина призналась, что съела похищенное самостоятельно. Нанесенный денежный ущерб обязалась возместить.

Возбуждено уголовное дело.