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Новости. Криминал
11:17, 28 Августа 2019
фото: © ESP

Администратор кафе в Петрозаводске съела краденые 14 кг рыбы

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Владелец одного из городских кафе в результате ревизии не обнаружил 14 кг свежей рыбы, сообщили в МВД Карелии.

Ущерб составил 13,5 тысяч рублей.

К присвоению чужого имущества была причастна 26-летняя женщина. Она, будучи администратором заведения, знала о наличии рыбы на складе. После окончания рабочего дня погрузила рыбу в машину и уехала домой.

Полицейским женщина призналась, что съела похищенное самостоятельно. Нанесенный денежный ущерб обязалась возместить.

Возбуждено уголовное дело.

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