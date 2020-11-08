Администрация Петрозаводска анонсировала новые меры господдержки бизнеса

Администрация столицы Карелии объявила о начале дополнительного приема заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего бизнеса.

Получить грантовую поддержку могут и начинающие представители малого предпринимательства на создание собственного дела.

Заявочная кампания стартует 10 ноября и продлится до 10 декабря 2020 года.



Перечень мероприятий финансовой поддержки существенно расширился. Дополненный список будет размещен на официальном сайте администрации Петрозаводска. На какие цели до сих пор выдавались субсидии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".