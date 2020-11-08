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08.11.2020 21:20

Администрация Петрозаводска анонсировала новые меры господдержки бизнеса

Новости. Экономика
15:49, 09 Ноября 2020
фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
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Администрация столицы Карелии объявила о начале дополнительного приема заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего бизнеса.

Получить грантовую поддержку могут и начинающие представители малого предпринимательства на создание собственного дела.

Заявочная кампания стартует 10 ноября и продлится до 10 декабря 2020 года.

Перечень мероприятий финансовой поддержки существенно расширился. Дополненный список будет размещен на официальном сайте администрации Петрозаводска.

На какие цели до сих пор выдавались субсидии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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