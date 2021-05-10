Администрация Петрозаводска добивается выхода из тени гостиничного бизнеса в городе

Администрация столицы Карелии подготовила разъяснения для населения города о преимуществах легализации мини-гостиниц, гостевых домов и других небольших объектов для размещения туристов.

Обращение мэрии опубликовано на официальном сайте администрации.

«Лицам, оказывающим услуги в сфере туризма, ведение легальной деятельности позволит рассчитывать на меры государственной поддержки. В их числе — муниципальные и региональные субсидии, грантовые кампании Федерального агентства по туризму. Так, осенью 2020 года на основании 20 заявок грантовая помощь от Ростуризма была оказана карельским предпринимателям на сумму 46,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Жителям Петрозаводска, оказывающим гостиничные услуги, предлагают зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей или «самозанятых».

«Получить консультацию по вопросам легализации деятельности в сфере туризма и гостиничных услуг можно у специалистов управления экономики и инвестиционной политики администрации Петрозаводска по телефону: 71-36-04», — добавили в мэрии.