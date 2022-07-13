Администрация Петрозаводска нуждается в специалистах в сфере ЖКХ

Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводска набирает сотрудников.

В администрацию города требуются сотрудники с профильным образованием в сфере ЖКХ либо в смежных областях. Среди направлений деятельности — производство земляных работ и водоотведение, сообщили в мэрии.

Приветствуется опыт работы по профилю. Соискатели могут направлять свои резюме на адрес электронной почты: irina.shahanova@petrozavodsk-mo.ru.