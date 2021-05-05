Администрация Петрозаводска объяснила, зачем перекопали один из городских дворов

Работы по благоустройству дворовой территории рамках программы «Формирование комфортной городской среды» начались в Петрозаводске у дома № 22 корпус 1 на улице Древлянка.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, на дворовой территории планируется выполнить асфальтирование, заменить освещение, установить урны и скамейки. Стоимость работ — порядка 3,6 млн рублей.

Всего в карельской столице в этом году в рамках программы обновят 35 дворовых территорий на общую сумму 62,1 млн руб.

Соглашения с управляющими организациями на проведение ремонта были заключены администрацией в феврале этого года.

Контроль возложен на МКУ «Служба заказчика».