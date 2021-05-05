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Администрация Петрозаводска объяснила, зачем перекопали один из городских дворов

Новости. Общество
12:48, 06 Мая 2021
фото: администрация Петрозаводска
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Работы по благоустройству дворовой территории рамках программы «Формирование комфортной городской среды» начались в Петрозаводске у дома № 22 корпус 1 на улице Древлянка.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, на дворовой территории планируется выполнить асфальтирование, заменить освещение, установить урны и скамейки. Стоимость работ — порядка 3,6 млн рублей.

Всего в карельской столице в этом году в рамках программы обновят 35 дворовых территорий на общую сумму 62,1 млн руб.

Соглашения с управляющими организациями на проведение ремонта были заключены администрацией в феврале этого года.
Контроль возложен на МКУ «Служба заказчика».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-05-06 13:30:03
Кому объяснила и зачем ? Вечнонедовольные опять визжать начали ? Тогда пусть сами ремонтируют, Или оффнутого леопольдишку с занознутым изей позовут. Они очень любят трудиться
Гость
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