Реклама на сайте
Прислать новость
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы 11
26.04.2021 20:40
Троллейбусный парк Петрозаводска изношен на 98% 10
Сегодня 12:00
«Карелия Палп» стала собственником Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината 4
Сегодня 09:12
В Петрозаводске появился «Солнечный остров»
Сегодня 08:30
Ровесник гагаринского полета 5
Сегодня 08:54
В Петрозаводске будут судить гонщиков, сбивших на остановке женщину с ребенком 6
Сегодня 13:04

Администрация Петрозаводска приглашает на субботники

Новости. Общество
18:00, 27 Апреля 2021
фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Загрузка...

Мэрия приглашает на этой неделе всех неравнодушных горожан принять участие в субботниках, сообщили на сайте местной администрации.

Администрация Петрозаводска приглашает неравнодушных горожан принять участие в грядущих мероприятиях по озеленению и уборке общественных территорий, а также по формовке расположенных на них растений.

В среду, 28 апреля, администрация карельской столицы организует сразу два экологических мероприятия. С 16.00 до 16.30 в сквере Маршала Мерецкова пройдёт озеленение территории в рамках акции «Сад памяти». С 17.00 до 18.00 проведут субботник в сквере Памяти Узников Концлагерей на Перевалке. Кроме того, в 9.00 филиал ОАО «РЖД» «Октябрьская железная дорога» устраивает уборку на улице Фурманова, недалеко от подземного пешеходного тоннеля.

На следующий день, 29 апреля, с 12.00 до 14.00 администрация и региональное отделение Общероссийского народного фронта совместно организуют уборку мусора и формовку растений в сквере Марии Мелентьевой. В этот же день с 16.00 до 17.00 в Кленовом сквере на Кукковке пройдёт озеленение в рамках акции «Сад памяти» под руководством специалистов управления благоустройства и экологии. Также в этот четверг с 17.00 до 18.30 сотрудники администрации совместно с республиканскими властями проведут субботник и санитарную обрезку растений в парке Ямка.

В пятницу, 30 апреля, пройдёт три акции в разных районах Петрозаводска. В 14.00 стартует субботник в Приозёрном парке. Уборку мусора и формовку растений совместно организуют администрация и региональное отделение Общероссийского народного фронта. С 16.00 до 17.30 специалисты муниципалитета проведут субботник в сквере Ленинградских Ополченцев. С 16.00 до 17.00 в сквере Ивана Молчанова администрация совместно с республиканскими властями организует мероприятие по озеленению в рамках акции «Сад памяти».

Перед мероприятиями по формовке и посадке растений для участников проведут мастер-классы. Также неравнодушным горожанам предоставят мешки и перчатки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-04-27 18:32:34
Педриоты. Города мать зовёт. !
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.04.2021, 13:28
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
25.04.2021, 10:30
Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
22.04.2021, 14:45
Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)
25.04.2021, 16:59
Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска
23.04.2021, 15:20
Парфенчиков: «Надо объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться»

Аналитика

Сегодня 16:02
Обществоведение
«Ковидный» год установил в Карелии рекорд смертности за десятилетие 2
По количеству умерших на тысячу жителей республика откатилась в 2020 году к показателям «нулевых».
Первомай неотмененный 2
Сегодня 13:00
«У города должен быть свой характер» 6
Сегодня 11:50
Ровесник гагаринского полета 5
Сегодня 08:54
Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря 4
23.04.2021 12:15
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 17:01
Без политики
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
С появлением «Здравляндии» разрешились не только детские страхи и капризы, но и тревога родителей за безопасность детей в условиях поликлиники.
В Петрозаводске стало солнечно
26.04.2021 15:50
«О здоровье мало кто задумывался - радиация не пахнет, не обжигает» 2
26.04.2021 11:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»