Администрация Петрозаводска приглашает на субботники

Мэрия приглашает на этой неделе всех неравнодушных горожан принять участие в субботниках, сообщили на сайте местной администрации.

Администрация Петрозаводска приглашает неравнодушных горожан принять участие в грядущих мероприятиях по озеленению и уборке общественных территорий, а также по формовке расположенных на них растений.

В среду, 28 апреля, администрация карельской столицы организует сразу два экологических мероприятия. С 16.00 до 16.30 в сквере Маршала Мерецкова пройдёт озеленение территории в рамках акции «Сад памяти». С 17.00 до 18.00 проведут субботник в сквере Памяти Узников Концлагерей на Перевалке. Кроме того, в 9.00 филиал ОАО «РЖД» «Октябрьская железная дорога» устраивает уборку на улице Фурманова, недалеко от подземного пешеходного тоннеля.

На следующий день, 29 апреля, с 12.00 до 14.00 администрация и региональное отделение Общероссийского народного фронта совместно организуют уборку мусора и формовку растений в сквере Марии Мелентьевой. В этот же день с 16.00 до 17.00 в Кленовом сквере на Кукковке пройдёт озеленение в рамках акции «Сад памяти» под руководством специалистов управления благоустройства и экологии. Также в этот четверг с 17.00 до 18.30 сотрудники администрации совместно с республиканскими властями проведут субботник и санитарную обрезку растений в парке Ямка.

В пятницу, 30 апреля, пройдёт три акции в разных районах Петрозаводска. В 14.00 стартует субботник в Приозёрном парке. Уборку мусора и формовку растений совместно организуют администрация и региональное отделение Общероссийского народного фронта. С 16.00 до 17.30 специалисты муниципалитета проведут субботник в сквере Ленинградских Ополченцев. С 16.00 до 17.00 в сквере Ивана Молчанова администрация совместно с республиканскими властями организует мероприятие по озеленению в рамках акции «Сад памяти».

Перед мероприятиями по формовке и посадке растений для участников проведут мастер-классы. Также неравнодушным горожанам предоставят мешки и перчатки.