Администрация Петрозаводска: основная расчистка дорог завершена

Дороги карельской столицы чистили более 40 единиц техники.

По информации комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации, после снегопада в Петрозаводске работали более 40 единиц техники.

"Основная расчистка дорог завершена. Сейчас идут работы по подсыпке пескосоляной смесью для устранения образовавшихся накатов. Одновременно производится расчистка и подсыпка каменной крошкой тротуаров", - сообщили в администрации города.