Администрация Петрозаводска отчиталась, как в разгар снегопада убирались улицы города (ФОТО)

Во время снегопада, обрушившегося в воскресенье на Петрозаводск, техника и мобильные бригады компании "ТехРент" работали круглосуточно, заверили в мэрии города.

Очистка улиц от снега велась в "непрерывном режиме", сообщили в администрации.

На официальном сайте мэрии опубликован список районов, где работала техника: центр города, Кукковка, Зарека, Древлянка, Октябрьский район и Соломенное.



"За качеством и оперативностью работ по содержанию улично-дорожной сети следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации. Рейды проходят ежедневно", - говорится в сообщении.

Отчет сопровождается фотографиями, сделанными в разгар снегопада.