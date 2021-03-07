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Администрация Петрозаводска отчиталась, как в разгар снегопада убирались улицы города (ФОТО)

Новости. Общество
09:51, 08 Марта 2021
фото: администрация Петрозаводска
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Во время снегопада, обрушившегося в воскресенье на Петрозаводск, техника и мобильные бригады компании "ТехРент" работали круглосуточно, заверили в мэрии города.

Очистка улиц от снега велась в "непрерывном режиме", сообщили в администрации.

На официальном сайте мэрии опубликован список районов, где работала техника: центр города, Кукковка, Зарека, Древлянка, Октябрьский район и Соломенное.

"За качеством и оперативностью работ по содержанию улично-дорожной сети следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации. Рейды проходят ежедневно", - говорится в сообщении.

Отчет сопровождается фотографиями, сделанными в разгар снегопада.

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Комментарии

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театральный критик
2021-03-08 10:31:48
Это прорыв ! - визжал давидка и скакал с леопольдом вокруг железяки дружбы
David .
2021-03-08 10:02:23
Ха-ха-ха, поржал от души! :)
Гость
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