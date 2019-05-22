Администрация Петрозаводска запрещает запускать воздушные шары на выпускных

Образовательным учреждениям и организаторам массовых мероприятий направлено обращение с требованием не допускать загрязнение природы во время проведения Последних звонков, выпускных вечеров и других торжеств, сообщили в администрации Петрозаводска.

Экологи призывают не отпускать в небо воздушные шары и бумажные фонарики со свечами. Это оказывает негативное воздействие на окружающую среду. По мнению специалистов, воздушный шар разлагается не менее четырёх лет. Разноцветные куски остаются лежать на земле и на поверхности водоёмов, попадают в желудки рыб, птиц и диких зверей.

"Шары и фонарики загрязняют акваторию Онежского озера, лесопарковую зону по периметру Петрозаводска, приводят к гибели животных, которые воспринимают отходы за пищу, а также могут принести серьезный вред при попадании на линии электропередач, в том числе вызвать возгорание", - отметила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

Администрация Петрозаводска выступает против использования воздушных шаров и бумажных фонариков при проведении праздничных мероприятий, в том числе в школах и детских садах.

В адрес руководства всех образовательных организаций направлены письма с рекомендацией не запускать в небо шары во время празднования Последних звонков и выпускных вечеров.