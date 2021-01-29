Администрация района Карелии возместила моральный вред поскользнувшемуся мужчине

В Сегеже суд частично удовлетворил иск гражданина о взыскании морального вреда в результате падения на скользкой дороге, сообщили в Сегежском районном суде Карелии.

Житель республики обратился в суд с иском. Он пытался получить компенсацию морального вреда у администрации Сегежского района и нескольких управляющих организаций города.

Основанием заявления послужило то, что в марте прошлого года в Сегеже мужчина поскользнулся и упал на дороге между домами. В результате падения он получил травмы. Мужчина утверждал, что причиной потери равновесия стало наличие наледи на проезжей части.

Сегежский районный суд установил, что дорога, на которой он упал, не относится к автомобильным дорогам общего назначения. Кроме того, она находится на значительном расстоянии от домов. В итоге суд отказался возлагать ответственность на управляющие организации.

Также суд установил, что земля под многоквартирным домом находится в собственности Сегежи, и именно администрация района является реальным виновником инцидента, поэтому компенсация морального вреда должна быть произведена за счет бюджета.