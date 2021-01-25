Администрация района в Карелии выплатила за фирму долги по зарплате

Судебные приставы Питкярантского района добились, чтобы задолженность по зарплате за организацию выплатила администрация района, сообщили в УФССП Карелии.

В отделение судебных приставов по Питкярантскому району поступило два документа о взыскании заработной платы с организации в размере почти 42 тыс. рублей. Когда судебный пристав приступил к работе, то оказалось, что организации-должника фактически не существует. Директор отсутствовал, по указанному адресу работников не было.

Вместе с тем, учредителем организации-должника являлась администрация Питкярантского района. Судебный пристав-исполнитель предложил взыскателям обратиться в суд с заявлением о замене ответчика, что они и сделали.

Суд вынес определение о замене стороны в исполнительном производстве. Таким образом должником стала администрация Питкярантского района.

В течение отведенного срока зарплата взыскателям выплачена, исполнительные производства окончены.