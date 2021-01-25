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Администрация района в Карелии выплатила за фирму долги по зарплате

Новости. Общество
11:33, 26 Января 2021
фото: © Егор Алеев/ТАСС
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Судебные приставы Питкярантского района добились, чтобы задолженность по зарплате за организацию выплатила администрация района, сообщили в УФССП Карелии.

В отделение судебных приставов по Питкярантскому району поступило два документа о взыскании заработной платы с организации в размере почти 42 тыс. рублей. Когда судебный пристав приступил к работе, то оказалось, что организации-должника фактически не существует. Директор отсутствовал, по указанному адресу работников не было.

Вместе с тем, учредителем организации-должника являлась администрация Питкярантского района. Судебный пристав-исполнитель предложил взыскателям обратиться в суд с заявлением о замене ответчика, что они и сделали.

Суд вынес определение о замене стороны в исполнительном производстве. Таким образом должником стала администрация Питкярантского района.

В течение отведенного срока зарплата взыскателям выплачена, исполнительные производства окончены.

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Комментарии

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zanoza
2021-01-26 12:33:53
Здорово! Учредитель в ответе за тех, кого создал :)
Leopol'd
2021-01-26 12:15:35
Опасный прецедент!
Администрации регулярно создают фирмы в ЖКХ, которые набирают долгов и закрываются. На их месте появляются точно такие же, но "чистые". И что, теперь это перестанет работать? Придется рассчитываться с подрядчиками?
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