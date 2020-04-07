Администрация района в Карелии заключила контракт с подрядчиком без проведения конкурса

Прокуратура выявила нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в Беломорском районе.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, в 2019 году администрация Беломорского района без организации конкурсных процедур заключила пять контрактов с подрядной организацией на общую сумму 436 тысяч рублей.

Подрядчик обязался выполнить ремонт во дворе многоэтажного жилого дома в Беломорске.

Отсутствие конкурентных процедур способствовало созданию преимущественного положения единственного поставщика и лишило других подрядчиков возможности реализовать свое право на заключение контракта.

Прокуратура района внесла главе администрации района представление об устранении нарушений закон.

В отношении должностного лица районной администрации, заключившего данные контракты, прокуратура возбудила дело об административном правонарушении.

Ранее директора спортивной школы в Карелии оштрафовали за нарушение условий контракта.