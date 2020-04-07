Администрация района в Карелии заключила контракт с подрядчиком без проведения конкурса

Прокуратура выявила нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в Беломорском районе.
Как сообщили в прокуратуре Карелии, в 2019 году администрация Беломорского района без организации конкурсных процедур заключила пять контрактов с подрядной организацией на общую сумму 436 тысяч рублей.
Подрядчик обязался выполнить ремонт во дворе многоэтажного жилого дома в Беломорске.
Отсутствие конкурентных процедур способствовало созданию преимущественного положения единственного поставщика и лишило других подрядчиков возможности реализовать свое право на заключение контракта.
Прокуратура района внесла главе администрации района представление об устранении нарушений закон.
В отношении должностного лица районной администрации, заключившего данные контракты, прокуратура возбудила дело об административном правонарушении.
Ранее директора спортивной школы в Карелии оштрафовали за нарушение условий контракта.
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