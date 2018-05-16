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Новости. Общество
12:30, 16 Мая 2018

Администрацию Прионежского района возглавил Григорий Шемет

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В Прионежском районе состоялась внеочередная сессия совета, на которой на должность главы райадминистрации был избран Григорий Шемет.

На должность претендовали двое кандидатов: Григорий Шемет и Олег Гаврилюк, каждый из которых выступил с программным заявлением. В результате открытого голосования депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Шемета.

На сессии депутаты приняли решение о присвоении классного чина муниципальной службы прежнему главе – Юрию Кузьмину. Глава Прионежского района Вадим Сухарев вручил ему подарок от имени всего депутатского корпуса.

Сухарев отметил, что работа по оздоровлению финансовой сферы будет продолжена. Совместно с Шеметом будут и дальше реализовываться программы по развитию экономики, социальной сферы, коммунального хозяйства и других областей жизни Прионежья.

Кроме того, Сухарев вручил благодарственное  письмо главы Карелии Артура Парфенчикова главному специалисту отдела образования и социального развития администрации Прионежья Ольге Ивановой. Замминистра национальной и региональной политики РК Григорий Фандеев наградил почетной грамотой начальника отдела делопроизводства и информационного взаимодействия района Марину Башарову за вклад в развитие местного самоуправления.

Григорий Шемет более 24 лет работал в энергетической отрасли. Продолжительное время занимал руководящие должности на предприятиях энергетического комплекса: с 2004 года возглавлял участок наружного освещения МУП "Электрические сети", в 2007 году был назначен на должность главного инженера ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети". С 2013 года работал в МУППЭС в должности главного инженера по электрическим сетям.

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