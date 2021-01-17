Администрацию района Карелии оштрафовали на полмиллиона за неубранную свалку

Судебные приставы через суд заставили администрацию Олонецкого района убрать несанкционированную свалку, сообщили в УФССП Карелии.

Республиканские судебные приставы обратились в суд, чтобы обязать администрацию Олонецкого района ликвидировать несанкционированную свалку.

Длительное время никаких мер к исполнению решения суда районными властями не предпринималось, поэтому судебный пристав к администрации неоднократно применял штрафные санкции. Далее специалист службы был вынужден применить штрафную санкцию, отягчающую административную ответственность за нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Олонецкий районный суд признал виновной администрацию района в вышеупомянутом правонарушении. И назначил ей штраф в размере 500 тыс. рублей. Администрация с указанным постановлением не согласилась и обжаловала его в Верховном суде Республики Карелия.

Верховный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. В настоящее время свалка убрана.