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Адресное хозяйство в Карелии приведут в порядок к переписи

Новости. Общество
07:55, 30 Июня 2020
фото: Карелиястат
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Одно из важнейших направлений подготовки к Всероссийской переписи – приведение в порядок адресного хозяйства, сообщили в Карелиястат.

Пандемия перевернула нашу жизнь, но в Карелии, как и во всех регионах страны, продолжается подготовка к Всероссийской переписи населения. Одно из важнейших направлений этой деятельности – приведение в порядок адресного хозяйства.

Еще в сентябре прошлого года регистраторы проверили наличие аншлагов с названиями улиц и табличекс номерами домов во всех населенных пунктах республики. В ходе этой работы были выявлены улицы и дома, где они отсутствуют. Ведь за 10 лет, прошедшие с момента предыдущей переписи, жилищный фонд населенных пунктов претерпел серьезные изменения. Были построены новые дома, появились кварталы застроек с новыми улицами, снесены старые строения. Поэтому одна из важнейших задач - обновление информации о строениях, наличии табличек с номерами домов и названиями улиц, на подъездах – номеров квартир.

Информация, полученная от регистраторов, была обобщена специалистами Карелиястата и передана в каждую администрацию для устранения выявленных недостатков. В дальнейшем уполномоченные по вопросам переписи продолжили работу по уточнению списков домов, проверке наличия в городских и сельских населённых пунктах указателей с названием улиц, номеров домов и квартир, состояния уличного освещения.

С момента обхода регистраторов своих территорий прошло более восьми месяцев, однако работы по устранению выявленных тогда недостатков еще много. В 276 городских и сельских населенных пунктах работа не завершена.

Что касается городских территорий, то полный порядок в адресном хозяйстве лишь в поселке Муезерский, а также в двух населенных пунктах Лоухского района: поселках городского типа Чупа и Пяозерский.

В сельской местности наиболее благополучно обстоит дело в Калевальском, Лоухском, Сегежском и Прионежском районах. Так, в Калевальском районе лишь в одном населенном пункте не устранены выявленные регистраторами недостатки. В Лоухском и Сегежском районах – эта работа продолжается еще в двух населенных пунктах. В Прионежском районе не готовы адресные хозяйства в четырех населенных пунктах.

Администрации этих муниципальных образований сумели организовать работу с населением, проживающим в частном секторе, найти спонсоров. Например, в Ладвинском сельском поселении Прионежского района в особо посещаемых местах были вывешены объявления и информационно-разъяснительные материалы, проводились беседы с жильцами о необходимости изготовленияаншлагов и номерных знаков.

Население откликнулось, часть из них заказали и установили новые номера. Пожилые люди, у которых не было финансовой возможности для этого, обновили адресные знаки своих домов, написав их яркой краской.

К сожалению, в остальных муниципальных образованиях ситуация по установлению табличек и аншлагов складывается крайне неудовлетворительно. До сих пор не устранены недостатки в адресном хозяйстве в более чем половине сельских населенных пунктов Кондопожского, Олонецкого и Муезерского районов.

В Карелиястате отмечают, что четкое обозначение улиц и нумерации домов важно не только в период предстоящей Всероссийской переписи, но и повседневной жизни, особенно для служб, работа которых связана с посещением квартир и частных домов. Порой скорая помощь блуждает в поисках нужного адреса, теряя драгоценные секунды, от которых зависит жизнь человека.

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