«Адская дорога»: в Петрозаводске инвалид чуть не выпал из коляски по пути в поликлинику

Дорога от дома до Городской поликлиники № 1 на Древлянке стала полосой препятствий для инвалида-колясочника.
Как пишет «Факто News», недавно жители Древлянки могли наблюдать за мучениями семейной пары пенсионеров. Мужчина в инвалидной коляске при поддержке супруги пробирался из центра микрорайона по улице Древлянка до поликлиники №1. Картина была не для слабонервных. Препятствием для них стали высокие поребрики на тротуарах и дорогах.
Рядом с пешеходным переходом в районе перекрестка улицы Древлянка и Лесного проспекта инвалид мог не менее трех раз выпасть из коляски. Для того, чтобы преодолеть поребрик, его супруге приходилось разворачивать коляску и двигаться задним ходом. Перескочить препятствие можно было, применив силу: приподнять кресло на колесах на себя. Движение задним ходом инвалидов по нерегулируемому пешеходному переходу удивило многих водителей. Но они терпеливо ждали, пока пара доберется до тротуара.
Подробнее читайте здесь.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание