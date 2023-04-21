«Адская дорога»: в Петрозаводске инвалид чуть не выпал из коляски по пути в поликлинику

Дорога от дома до Городской поликлиники № 1 на Древлянке стала полосой препятствий для инвалида-колясочника.

Как пишет «Факто News», недавно жители Древлянки могли наблюдать за мучениями семейной пары пенсионеров. Мужчина в инвалидной коляске при поддержке супруги пробирался из центра микрорайона по улице Древлянка до поликлиники №1. Картина была не для слабонервных. Препятствием для них стали высокие поребрики на тротуарах и дорогах.

Рядом с пешеходным переходом в районе перекрестка улицы Древлянка и Лесного проспекта инвалид мог не менее трех раз выпасть из коляски. Для того, чтобы преодолеть поребрик, его супруге приходилось разворачивать коляску и двигаться задним ходом. Перескочить препятствие можно было, применив силу: приподнять кресло на колесах на себя. Движение задним ходом инвалидов по нерегулируемому пешеходному переходу удивило многих водителей. Но они терпеливо ждали, пока пара доберется до тротуара.

Подробнее читайте здесь.