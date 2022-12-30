Адвокат экс-спикера горсовета Петрозаводска: «Белуге не за что было давать взятку Боднарчуку»

Защитник бывшего председателя Петросовета Артем Черкасов считает, что Геннадий Боднарчук не подлежит уголовной ответственности по тем обвинениям, которые ему предъявлены.

Под Новый год суд признал экс-спикера городского совета Петрозаводска Геннадия Боднарчука виновным в получении взятки, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими и приговорил подсудимого к 15 годам колонии строгого режима, назначив штраф 100 миллионов рублей и запретив бывшему председателю Петросовета занимать должности в органах самоуправления на срок 12 лет.

Напомним, по версии следствия, Боднарчук получил взятку в особо крупном размере (ст. 290 ч.6 УК РФ) от предпринимателя Леонида Белуги, владельца ООО «Тонус». История связана с жилым комплексом «Свой берег» в Петрозаводске, в котором три квартиры и два парковочных места приобрела гражданская супруга Геннадия Боднарчука Светлана. По данным следствия, все это недвижимое имущество досталось ей со скидкой не менее 6,5 млн рублей. Взамен, считает следствие, Боднарчук оказал ООО «Тонус» содействие в беспрепятственной выдаче строительной фирме городской администрацией незаконного разрешения на строительство многоквартирного дома в зоне исторической застройки, с последующим вводом его в эксплуатацию.

Адвокат бывшего спикера Петросовета Артем Черкасов в суде отметил тот факт, что Белуге не за что было давать взятку Боднарчуку, так как разрешение было получено только после решения Арбитражного суда.

«Прокуратура считает, что взятка вылилась в большой скидке на квартиру, которую Белуга предоставил жене Светлане. Но в ходе судебного следствия выяснили, что скидки не было. Часть денег была проведена через кассу, а часть отдана из рук в руки, но в суде Белуга подтвердил, что получил 8 млн наличными от Боднарчука. То есть взяткодатель говорит, что взятку не давал, а Боднарчук — что не брал», — пояснил адвокат Черкасов.

И также, по словам защитника, Боднарчук не рассказывал во время следствия о том, что дал 8 млн наличными Белуге, потому что «Геннадий Павлович — порядочный человек и не хотел скомпрометировать известного предпринимателя, почетного гражданина нашего города Леонида Белугу.

«Боднарчук понимал, что будет суд и туда вызовут Белугу, и он даст показания. И если он найдет в себе силы сказать правду про эти 8 млн, то Геннадий Павлович в душе скажет ему спасибо. Собственно говоря, так и произошло», — рассуждал адвокат Артем Черкасов.

Как упомянул Черкасов, прокуратура в этой части ссылалась на прослушанные переговоры между Боднарчуком и Белугой, суть которых можно свести к тому, что у Леонида Леонтьевича были проблемы в получении разрешения в администрации на строительство дома и он стучится во все двери, в том числе и Геннадию Павловичу, а добиться ничего не может.

«Геннадий Павлович сказал: «Хорошо я узнаю». Вот и все разговоры. Никаких обещаний и конкретных действий. Что, председатель Петросовета, депутат, народный избранник, не должен был брать телефон, когда ему звонит почетный гражданин города? Он находится на такой должности, когда должен решать вопросы граждан. Нет тут преступления в разговоре», — заявил Черкасов.

Подробнее о громком процессе 2022 года читайте в материале ««Пятнашка» для Боднарчука».