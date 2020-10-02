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Адвокат назвал единственное условие для смягчения приговора Ефремову

Новости. Общество
23:30, 02 Октября 2020
фото: © Михаил Терещенко / ТАСС
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Адвокат Сергей Жорин прокомментировал новую позицию осуждённого за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова.

Михаил Ефремов вновь признал вину в смертельном ДТП на Смоленской площади и выразил готовность возместить ущерб пострадавшей стороне. РЕН ТВ опубликовала фотографию письма актера, в котором он заявил, что его позиция в суде была связана с давлением бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Тот будто бы убеждал подзащитного в отсутствии доказательств его вины в ДТП.

"Я искренне раскаиваюсь в содеянном, приношу семье погибшего Захарова Сергея свои извинения и прошу суд смягчить приговор", - написал артист.

Адвокат Сергей Жорин в эфире Национальной службы новостей рассказал, повлияет ли новое раскаяние Ефремова на решение апелляционной инстанции.

"Суд на смягчение приговора охотно не пойдет. Но определенная вероятность есть. Я думаю, что написанное Ефремовым соответствует действительности. Думаю, какое-то воздействие на Ефремова Пашаев оказывал. Ефремов впервые столкнулся с такой ситуацией, он не обладает юридическим образованием. Вполне возможно, он слышал то, что хотел слышать. Человек, попавший в тяжелую жизненную ситуацию, зачастую хочет верить в лучшее. А Пашаев как раз говорил Ефремову то, что он хотел услышать. Вполне возможно, он убедил актера, что ему не нужно признавать вину, что его могло не быть за рулем. До поры до времени они находились в гармонии, до вынесения приговора", - предположил Жорин.

Появление нового покаянного письма адвокат посчитал правильным ходом Ефремова.

"Сейчас Ефремов понимает, что позиция, которую он избрал, неправильная. Тем более, вполне возможно, что он действительно раскаивается и готов возместить ущерб. Если что-то может облегчить его положение, то это новая позиция, которую он теперь избрал, думаю, благодаря его новым защитникам. Это правильный ход", - заключил собеседник НСН.

Напомним, вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов въехал в фургон, водитель которого Сергей Захаров на следующее утро скончался. Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Впоследствии актер отказался признавать вину, сославшись на то, что ничего не помнит.

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