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Новости. Общество
13:10, 03 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

Адвокат планирует привлечь новых свидетелей по делу Дмитриева

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Новые свидетели могут появиться в деле по обвинению лидера карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева в сексуальном насилии, сообщил журналистам в суде Петрозаводска его адвокат Виктор Ануфриев.

"Последнее заседание – это предоставление суду стороной защиты своих доказательств. На прошлом заседании, если не ошибаюсь 23 июня, выступали специалисты и давали свои заключения по ряду процессуальных документов, которые имеются в деле. Сторона обвинения в тот день попросила отложить судебное заседание на сегодня, чтобы подготовить вопросы психологу. Сегодня психолог был в суде, и сторона обвинения, и адвокат несколько часов задавали вопросы, на которые, я полагаю, специалист, доктор психологических наук, профессор Венгер Александр Леонидович дал достаточно профессиональные и исчерпывающие, на мой взгляд, ответы", - сказал Ануфриев.

По его словам, защита также намерена пригласить в суд свидетелей, которые выступали по первому делу.

"Возможно, появятся несколько человек новых свидетелей уже по новому обвинению, которое сейчас предъявлено Юрию Алексеевичу", - добавил адвокат.

"У меня пока одно ходатайство, которое заявлено еще в июне месяце – о направлении дела на стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. Чтобы проанализировать определенные документы, которые там (в деле) содержатся и дать свое заключение", - пояснил Ануфриев.

Напомним, первое уголовное дело против Дмитриева было возбуждено в конце 2015 года. Ему инкриминировалось изготовление порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери, а также незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия. Сам Дмитриев обвинение назвал абсурдным.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал исследователя сталинских репрессий по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. В июне прошлого года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и вернул "дело Дмитриева" в городской суд.

Летом 2018 года в отношении руководителя карельского отделения "Мемориала" было возбуждено новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, и Юрий Дмитриев оказался вновь арестован. В октябре 2018 года судья Александр Мерков объединил два уголовных дела против Дмитриева в одно.

Подсудимый не признает вины ни по одному из предъявленных обвинений.

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Комментарии

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елпидифор
2019-09-03 13:31:27
Ребята поправьте: "Летом 2019 года в отношении руководителя карельского отделения "Мемориала" было возбуждено новое уголовное дело..." Это произошло в прошлом году, сразу же после повторного ареста.
кир
2019-09-03 13:30:03
На зарубежные деньги психолог отработает на все сто. Сомневаюсь, что у них (психологов) критерии есть. Ахеджакову и Улицкую в помощь.
Гость
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