Адвокат прокомментировал первый день суда над обвиненным во взяточничестве экс-главой Минтранса Карелии Кайдаловым

Защита бывшего руководителя регионального Минтранса Алексея Кайдалова добивается передачи уголовного дела в Верховный суд страны, опасаясь необъективности при его рассмотрении в Карелии.

Адвокаты считают, что Петрозаводский суд не сможет гарантировать беспристрастность при рассмотрении дела бывшего чиновника карельского правительства Алексея Кайдалова, которого обвиняют в получении взяток.

Рассмотрение дела сегодня было отложено после госпитализации подсудимого. Судья Александр Мерков заявил, что кардиолог не нашел серьезных нарушений в состоянии здоровья Кайдалова. Медик отметил, что изменение самочувствия экс-министра было ситуационным.

Врачи предложили предоставить Кайдалову один-два дня на реабилитацию.

"С учетом состояния здоровья Кайдалова сегодня дело было отложено по слушаниям, потому что врачи не рекомендовали подсудимому участвовать в судебном заседании. Соответственно, дело отложено на понедельник, 19 апреля. У защиты появляются определенные надежды, что суд все-таки правильно оценит все обстоятельства по делу и рассмотрит нашу просьбу о передаче уголовного дела в Верховный суд Российской Федерации для решения вопроса об изменении территориальной подсудности по делу. Мы очень на это рассчитываем и надеемся, что суд правильно оценит необходимость создания гарантий для беспристрастного и объективного рассмотрения дела", - заявил корреспонденту "Столицы на Онего" адвокат Зограб Габриелян, представляющий в суде интересы экс-министра Алексея Кайдалова.

Ранее адвокаты Алексея Кайдалова подготовили ходатайство в Верховный суд России для решения вопроса об изменении территориальной подсудности по делу их подзащитного. Согласно законодательству, документ направляется в Верховный суд страны через нижестоящую инстанцию. В настоящее время ходатайство находится в Петрозаводском горсуде, пояснили защитники Кайдалова. Решение по нему не принято.

Если решение примет суд, резонансное дело о предполагаемых взятках в Минтрансе Карелии будут рассматривать в другом регионе.

Ранее Следком республики предъявил экс-главе Минтранса Карелии Алексею Кайдалову и бывшему замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорю Волчеку обвинение по ст.290 ч.6 Уголовного кодекса: "Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

По версии следствия, в конце 2019 года Алексей Кайдалов и Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятку в размере 800 тысяч рублей. Сообщалось, что это была первая часть от оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона рублей. Почти 300 тысяч из них во время обыска обнаружили в кармане дубленки Кайдалова.

Помимо этого, считает следствие, практически в то же время другой подрядчик из Санкт-Петербурга передал Кайдалову и Волчеку миллион рублей. В явке с повинной этот подрядчик рассказал, что из планируемых к передаче Кайдалову и Волчеку трех миллионов рублей, он отдал последнему миллион. Деньги, по имеющейся информации, они поделили пополам. По данным следствия, взятки Кайдалов и Волчек получили за оказание подрядчикам содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по реконструкции аэропорта и беспрепятственную их приемку.

В феврале судья петрозаводского суда Наталья Федичева приговорила заключившего досудебное соглашение со следствием и признавшего свою вину Волчека к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов рублей. Приговор вступил в законную силу.

По имеющейся информации, Алексей Кайдалов не признает вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.