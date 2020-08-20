Адвоката Михаила Ефремова обвинили в подкупе свидетелей

Эльмана Пашаева обвинили в подкупе свидетелей по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

"Ходатайство о приобщении протокола письменных доказательств подкупа адвоката направили стороны обвинения", – сообщил корреспондент, добавив, что суд уже отклонил его.

По словам корреспондента, это ходатайство коллективно подавали все адвокаты потерпевшей стороны – Александр Добровинский, Анна Бутырина, Сергей Аверцев и Ирина Хайруллина. В нем, по их словам, есть доказательства того, что защитник артиста подкупает свидетелей, пишут "Ивзестия".

Ходатайство основано на видеозаписи журналистов Telegram-канала Life Shot, на которой Пашаев заявил, что у Ефремова был инсульт. Позже защитник актера публично отказался от своих слов.

Адвокат старшего сына погибшего в ДТП курьера интернет-магазина Сергея Захарова Сергей Аверцев заявил, что ходатайство подали не для того, чтобы уличить Пашаева в конкретном факте подкупа свидетеля.



"Это делается для того, чтобы показать, что такие методы для Пашаева в порядке нормы", – сказал Аверцев.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя – курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова – госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.