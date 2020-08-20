Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Алло, кто на проводе?
Сегодня 09:30
Навального в тяжелом состоянии госпитализировали из-за отравления (ВИДЕО) 45
Сегодня 09:13
Спорткар угнали у жителя Карелии в аэропорту Санкт-Петербурга 2
Сегодня 10:00
Первые пассажиры улетели из нового аэровокзального комплекса Петрозаводска в Симферополь под музыку (ФОТО) 2
Сегодня 17:09
Суд по делу об убийстве полицейского из Карелии сотрудником полка имени Кадырова начался в Нальчике 6
Сегодня 10:51

Адвоката Михаила Ефремова обвинили в подкупе свидетелей

Новости. Общество
21:30, 20 Августа 2020
фото: © АГН "Москва"
Загрузка...

Эльмана Пашаева обвинили в подкупе свидетелей по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

"Ходатайство о приобщении протокола письменных доказательств подкупа адвоката направили стороны обвинения", – сообщил корреспондент, добавив, что суд уже отклонил его.

По словам корреспондента, это ходатайство коллективно подавали все адвокаты потерпевшей стороны – Александр Добровинский, Анна Бутырина, Сергей Аверцев и Ирина Хайруллина. В нем, по их словам, есть доказательства того, что защитник артиста подкупает свидетелей, пишут "Ивзестия".

Ходатайство основано на видеозаписи журналистов Telegram-канала Life Shot, на которой Пашаев заявил, что у Ефремова был инсульт. Позже защитник актера публично отказался от своих слов.

Адвокат старшего сына погибшего в ДТП курьера интернет-магазина Сергея Захарова Сергей Аверцев заявил, что ходатайство подали не для того, чтобы уличить Пашаева в конкретном факте подкупа свидетеля.

"Это делается для того, чтобы показать, что такие методы для Пашаева в порядке нормы", – сказал Аверцев.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя – курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова – госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2020, 15:02
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя внедорожника, проложившего свой путь через перекресток (ВИДЕО)
13.08.2020, 14:24
Пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица
14.08.2020, 18:59
Мастер по ремонту обуви насиловал детей в подвале дома в Петрозаводске
15.08.2020, 12:51
Карельский гинеколог назвал распространенные проблемы женского здоровья
14.08.2020, 16:07
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
16.08.2020, 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СУОЯРВИ В ФЕКАЛИЯХ, ВАНДАЛЫ В КАРЕЛИИ И ЗВЕЗДЫ НА ПРИРОДЕ

Аналитика

Сегодня 09:30
Капитал
Алло, кто на проводе?
Правоохранительные органы предупреждают об активизировавшихся в период пандемии мошенниках и призывают быть максимально бдительными и осторожными.
Теплотрасса с сюрпризом 2
19.08.2020 11:28
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным 1
18.08.2020 16:41
Комиссия Минкультуры России не приняла реставрацию Преображенской церкви 2
18.08.2020 09:33
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
14.08.2020 16:07
Вся аналитика

Чтиво

17.08.2020 10:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»