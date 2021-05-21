Адвокаты обвиняемого в даче взятки хозяина торгового центра «Ягуар» Гусейна Мамедова просят освободить его из-под стражи

Трое защитников Гусейна Мамедова просят назначить их подзащитному домашний арест.

Верховный суд Карелии 24 мая рассмотрит апелляционную жалобу всех троих адвокатов хозяина торгового центра «Ягуар» Гусейна Мамедова. Петрозаводские защитники бизнесмена Иван Варфоломеев, Павел Гравченков и Эльчин Аскеров из Калининграда, ссылаясь на плохое здоровье Гусейна Мамедова просят заменить ему содержание под стражей на домашний арест.

Как ранее мы рассказывали, 4 мая петрозаводский суд по ходатайству расследующего это уголовное дело следователя по особо важным делам карельского Следкома Дмитрия Комиссарова продлил заканчивавшийся 9 мая арест Гусейна Мамедова до 9 июля.

Напомним, что являющегося одним из совладельцев торговых центров «Ягуар» и «Главный» в Петрозаводске Гусейна Мамедова республиканский Следком обвиняет в даче 200-тысячной взятки наличными (ст.291 ч.4 УК РФ) заместителю мэра карельской столицы, председателю комитета градостроительства и землепользования городской администрации Евгению Перову, который деньги не взял. При этом, как удалось узнать «Столице на Онего», именно Евгений Перов, проходящий по делу свидетелем, в конце прошлого года подписал разрешение на ввод торгового центра «Ягуар» на Древлянке в эксплуатацию. Однако, по данным нашего издания, ранее петрозаводская администрация совместно с депутатским корпусом Петросовета почему-то изменили разрешенное использование земельного участка под торговый центр, разрешение на ввод которого в эксплуатацию и подписал Евгений Перов.

Между тем, как мы уже рассказывали, еще в 2015 году ООО «СпортКом», учредителем которого является некая Татьяна Касумова, получило в мэрии Петрозаводска разрешение на возведение в этом месте спортивно-оздоровительного центра. При этом, все последующие годы не только чиновники петрозаводской администрации заверяли, что здание не будет введено в строй, если вместо физкультурно-оздоровительного центра появится торговый объект. Власти постоянно опровергали такую вероятность.

Однако все произошло наоборот: ФОК так и остался на бумаге.