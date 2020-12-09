Не поверившая аферистам жительница Карелии все же лишилась денег

Жительница Беломорска сразу заподозрила неладное, когда с ней связались мошенники, но в итоге поддалась на их уловку, рассказали в МВД Карелии.

В неприятную ситуацию попала 32-летняя жительница Беломорска. Лжесотрудники банка позвонили и сообщили ей, что неизвестные пытаются оформить на её имя кредит в размере 233 тыс. рублей. Но она им не поверила. Сказала, что поняла: с ней на связи аферисты. Стала грозить, что позвонит в банк. Злоумышленники занервничали, начали объяснять, что в финансовом учреждении полно мошенников.

После этого на связь с ней вышел якобы сотрудник правоохранительных органов. Код региона совпадал с кодом карельской столицы (8142). Жительница Беломорска не растерялась и проверила в интернете номер телефона, с которого был совершён вызов: информация подтвердилась.

Мужчина на том конце провода пояснил, что проводится расследование и необходимо задержать преступников. Для этого потерпевшей нужно взять на себя долговые обязательства через онлайн-сервисы, обналичить деньги и перевести их на "безопасный" счёт. В итоге женщина доверилась злоумышленникам, выполнила все их требования и лишилась 233 тыс. рублей.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.