Агентство по трудоустройству присудило звание «Привлекательный работодатель» двум предприятиям Карелии

Онлайн-платформа по поиску работы SuperJob провела исследование, результаты которого показали наиболее привлекательных работодателей России с точки зрения соискателей.

В исследовании участвовали, в том числе, 617 работодателей из Петрозаводска. Из них два предприятия получили звание «Привлекательный работодатель». На присуждение этого звания повлияли несколько критериев. В их числе уровень предлагаемой зарплаты не ниже среднерыночного для Петрозаводска, и отсутствие жалоб работников в течение 6 месяцев после трудоустройства.

В результате, победителями стали ГК «Северный лес», которая занимается обработкой древесины, и стоматологическая клиника «Диадент».