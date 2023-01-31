Агрессивный житель Карелии бил собутыльника по лицу, пока не сломал челюсть

Полиция Кемского района Карелии расследует уголовное дело об избиении.
В полицию Кемского района поступило сообщение от медицинских работников. К ним за помощью обратился 38-летний местный житель.
Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого. По версии полиции, во время застолья между двумя приятелями возник конфликт.
Злоумышленник, 30-летний житель Рабочеостровска, несколько раз ударил обидчика по лицу и сломал челюсть. Травмы квалифицировали как вред здоровью средней степени тяжести.
Подозреваемый во всем признался, но причины своего поведения объяснить не смог. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в МВД Карелии.
Фигуранту грозит до трех лет колонии.
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