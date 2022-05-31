Агроном рассказал, как отличить обработанную химикатами черешню

Специалист назвал несколько признаков, по которым можно определить, обрабатывали ли черешню химикатами.

В российские магазины уже начала поступать черешня нового урожая из южных регионов страны. Ранние плоды в большинстве случаев не только вкусны, но и безопасны, отметил в интервью радио Sputnik агроном Михаил Воробьев. Однако некоторые фермеры слишком яростно борются с вредителями, и это может отражаться на качестве черешни, добавил он.

«Из Краснодарского края самые ранние сорта черешни уже начали поступать в магазины. Скоро начнет поспевать и подмосковная черешня. При покупке этих плодов важно помнить, что их могли обработать ядохимикатами. Если съесть такую черешню, то можно ощутить неприятное пощипывание во рту. Такое ощущение — это признак того, что на ягоде остались ядохимикаты, которых быть не должно. Такой черешней можно и отравиться», — полагает Михаил Воробьев.

Чтобы избежать отравления, нужно внимательно осмотреть плоды перед покупкой, посоветовал агроном. По его словам, у чистой черешни не должно быть «белесой ложбинки».

«Черешню надо осмотреть перед покупкой. В том месте, где плодоножка прикрепляется к ягоде, есть ложбинка. Если ягоду относительно недавно обрабатывали какими-то ядохимикатами, то в этом углублении будет белесый налет. С ягод в процессе транспортировки этот налет может стереться, а ложбинка недоступна для трения. При выборе черешни надо внимательно смотреть на углубление, чтобы там не было подозрительного белесого налета. Черешню с ним покупать не надо», — заключил Михаил Воробьев.