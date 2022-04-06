Аисты летят все дальше на север Карелии (ФОТО)

Вчера, 15 апреля, аиста встретили в Сегежском районе.

В паблике «Сегежа LIVE» появилось фото аиста на фоне заснеженного леса. По словам очевидца, птица была встречена по дороге в Надвоицы в Сегежском районе.

«Сегодня по дороге в Надвоицы», — подписал фото его автор.

Напомним, ранее аист был замечен в Медвежьегорском районе. Пока непонятно, это разные аисты или жители Карелии встречают одну и ту же птицу.