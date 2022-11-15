«Айсберги»: фотограф из Петрозаводска запечатлел последствия ночного шторма на Онежском озере (ФОТО)

Карельский фотограф Илья Тимин показал начало ледостава на Онего.

Фотограф из Петрозаводска Илья Тимин на своей странице в соцсети выложил фотографии с Онежской набережной, сделанные сегодня, 13 декабря, после ночного шторма на озере.

«Восточный ветер собрал все льдинки в центральной части Онежского озера и пригнал к городу. Местами формируется „блинчатый лед“. Местами льдинки кучкуются в подветренных местах. Одинокие миниатюрные айсберги неспешно покачиваются на волнах», — описал увиденное Илья.

По его словам, перспектива ледостава на Онежском озере «прорисовывается все четче».