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Новости. Общество
15:22, 19 Ноября 2018
фото: Илья Тимин

Академик архитектуры Вячеслав Орфинский рассказал,  как будут восстанавливать Успенскую церковь

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По мнению профессора, академика архитектуры Вячеслава Орфинского, на воссоздание памятника могут уйти годы.

"Сначала делается графический макет, церковь восстанавливают графически, - рассказал Орфинский "Столице на Онего".  - Насколько я знаю, над этим уже работают специалисты. Они будут повторять то, что было до уничтожения. Затем начнутся работы по физическому восстановлению. Это будут делать другие профессионалы. К счастью, такие в Карелии есть. У нас в республике самые лучшие мастера. В музее-заповеднике Кижи создан сильный плотницкий центр. Работающие в нем люди всю жизнь посвятили деревянному зодчеству.

К тому же при Петрозаводском университете сейчас создана кафедра ЮНЕСКО, которая будет курировать процесс восстановления. Я думаю, что студенты смогут получить на этом знания, интересный опыт. Потому что, в конце концов, деревянные памятники все будут изменены. Время идет, они разрушаются.

Нужно быть готовыми к тому, что на воссоздание уйдет много времени - несколько лет. Но когда мы говорим о ценностях, нельзя спешить. Спешки никакой не будет, потому что важен результат. Важно воссоздать памятник предельно подлинным. Но я уверен, что это будет сделано".

Подробнее читайте в нашем материале.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-11-19 15:40:55
Не надо её восстанавливать. Для кого и для чего в безбожной стране? Бог - дал, бог - взял.
Гость
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