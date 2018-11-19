Академик архитектуры Вячеслав Орфинский рассказал,  как будут восстанавливать Успенскую церковь

По мнению профессора, академика архитектуры Вячеслава Орфинского, на воссоздание памятника могут уйти годы.

"Сначала делается графический макет, церковь восстанавливают графически, - рассказал Орфинский "Столице на Онего". - Насколько я знаю, над этим уже работают специалисты. Они будут повторять то, что было до уничтожения. Затем начнутся работы по физическому восстановлению. Это будут делать другие профессионалы. К счастью, такие в Карелии есть. У нас в республике самые лучшие мастера. В музее-заповеднике Кижи создан сильный плотницкий центр. Работающие в нем люди всю жизнь посвятили деревянному зодчеству.

К тому же при Петрозаводском университете сейчас создана кафедра ЮНЕСКО, которая будет курировать процесс восстановления. Я думаю, что студенты смогут получить на этом знания, интересный опыт. Потому что, в конце концов, деревянные памятники все будут изменены. Время идет, они разрушаются.

Нужно быть готовыми к тому, что на воссоздание уйдет много времени - несколько лет. Но когда мы говорим о ценностях, нельзя спешить. Спешки никакой не будет, потому что важен результат. Важно воссоздать памятник предельно подлинным. Но я уверен, что это будет сделано".

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