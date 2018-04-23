Актер из "Игры престолов" рассказал о сексуальном насилии в шоу-бизнесе

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Звезда "Игры престолов" Кит Харрингтон заявил, что в индустрии шоу-бизнеса сексуальное насилие повсюду.
По словам актёра, многие знаменитости Голливуда знают случаи насилия, о которых до сих пор ничего не сказали. 31-летний актёр заявил, что большинство актёров знают, кого стоит остерегаться. Джон Сноу сказал, что насилие над женщинами-актрисами происходит, к сожалению, достаточно часто и сейчас стоит остановить то, что продолжалось годами.
Харингтон добавил, что он не был шокирован, когда Харви Вайнштейна и Кевина Спейси публично обвинили в сексуальных домогательствах. По словам актёра, в британском театре на протяжении многих лет наблюдается проблема насилия, передает "Лайф".
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