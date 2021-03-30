Актер Виктор Бычков нашел в Карелии одиночество и хороших людей

Известный российский актер Виктор Бычков любит ездить в глубинку - в Карелию.

Виктор Бычков — коренной петербуржец, но иногда у него возникает желание ухать куда-нибудь в глубинку. Об этом артист признался в интервью "Вечерней Москве".

"Я нашел удивительный край — Карелию, там есть и одиночество, и хорошие люди, которые любят и знают, — рассказывает артист. — Недавно брал сыновей, и мы ездили ловить рыбу к форелеводу. Жили там три дня, и это было удивительно, только рыба и мы! Сам я не рыбак, хотя очень хочу им быть, но пока больше изображаю".

Напомним, Виктор Бычков, известный по роли егеря Кузьмича в "Особенностях национальной охоты", проводил в Карелии экскурсии для туристов в новогодние праздники.